Appartenere all’albo dei geometri fa scattare l’iscrizione e il versamento alla Cassa

L’iscrizione all’albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al professionista l’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 5197/25. I Supremi giudici a tal proposito hanno chiarito che è “legittimo esercizio del potere regolamentare...

