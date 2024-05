L’obbligo di mantenimento non viene meno con la detenzione carceraria

Lo stato di detenzione non rappresenta una causa di forza maggiore che consente di non corrispondere gli alimenti al coniuge. Si tratta, infatti, di una situazione addebitabile completamente all’imputato che comunque non si è dato nemmeno da fare per poter svolgere lavori socialmente utili e corrispondere con regolarità gli alimenti. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 12478/24.

Precedenti arresti

I Supremi giudici hanno rilevato che secondo la giurisprudenza della Cassazione penale, con riferimento allo stato...