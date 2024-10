L’onere della prova nel processo tributario non neutralizza la presunzione legale vantata dall’Ufficio

Premessa

L’onere della prova nel processo tributario previsto a carico dell’Amministrazione finanziaria in caso di avviso di accertamento espressamente previsto in una lex specialis, ossia, nel D.lgs.n°546/1992 dalla previsione normativa di cui all’art.7, comma 5 bis non pregiudica la valenza della presunzione legale spendibile dall’AdE in caso di accertamenti riconducibili ad indagini finanziarie. E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza N°20816 del 25/07/2024 nella...