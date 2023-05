L’opposizione al decreto estesa alla delibera di Luana Tagliolini

Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 12379/2023









In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, si può richiedere al giudice di accertare l’annullabilità di una deliberazione purché non siano decorsi i termini di cui all’articolo 1137 codice civile (Cassazione, ordinanza 12379/2023).

La questione risulta essere molto frequente e pertanto è utile il chiarimento fornito dai giudici di legittimità. Precisa la Suprema corte che il giudice, pendente il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo...