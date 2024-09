La burocrazia difensiva tra proroga dello scudo erariale e abrogazione dell’abuso d’ufficio Per contrastare il fenomeno della burocrazia difensiva il legislatore ha agito, dapprima, sulla responsabilità erariale mediante l’introduzione in via provvisoria, del c.d. scudo erariale e recentemente sul versante della responsabilità penale mediante l’abrogazione, in via definitiva, del reato di abuso d’ufficio