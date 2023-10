La Cassazione dice sì al cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto di Valeria Cianciolo

Per la Suprema corte - ordinanza del 16 ottobre 2023 n. 28727 - in tema di crisi familiare è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Le norme sul procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473- bis ss. c.p.c.) hanno fin da subito sollevato dubbi interpretativi sulla possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La Riforma Cartabia ha disciplinato questa possibilità solo per i giudizi contenziosi con l’art. 473- bis.49 c.p.c.



La Suprema ...