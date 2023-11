La clausola penale inserita nel contratto di locazione non è soggetta ad autonoma imposta di registro a cura della Redazione Diritto









Contratto di locazione - Clausola penale inserita nel contratto - Funziona autonoma e non accessoria - Imposta di registro - Esclusa la tassazione .

Ai fini di cui all’art. 21 d.P.R. 131/86, la clausola penale viene inserita nel contratto di locazione non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata. Gli effetti della clausola penale sono correlati all'inadempimento contrattuale...