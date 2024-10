La condanna per spaccio può basarsi sull’accertamento con narcotest

Il narcotest, anche se non riesce a individuare la percentuale del principio attivo, individua comunque il tipo di stupefacente detenuto da un soggetto. Quindi ai fini probatori il giudice – in funzione del risultato del narcotest - deve fornire adeguata motivazione sulla tipologia ed entità della droga detenuta, proprio come è avvenuto nel caso concreto. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 37660/24.

I fatti

Venendo al caso concreto i carabinieri avevano fermato un’autovettura condotta da un soggetto...