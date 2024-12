La convivenza more uxorio dell’ex coniuge beneficiario comporta la revoca dell’assegno divorzile

Famiglia - Separazione e divorzio - Assegno divorzile - Convivenza more uxorio del beneficiario - Revoca misura

Ai fini della revoca dell’assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge che ne sia beneficiario, può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano ...