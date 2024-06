La deposizione del prossimo congiunto persona offesa dal reato è questione di legittimità costituzionale?

1. Il caso in rassegna

Con l’ordinanza del 12.02.2024 il Tribunale di Firenze - visti gli artt. 134 Cost., 23 ss. Legge n. 87/1953 e ritenuta d’ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata - ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 27, II comma, 29 e 117 Cost. (l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), della norma di cui all’art. 199, I comma, c.p.p. nella parte in cui, con...