La domanda di rimpatrio del minore è soggetta ad accertamenti specifici da parte del giudice

Famiglia - Sottrazione internazionale di minori - Rimpatrio del minore - Diritto di affidamento continuo - Accertamento del giudice - Riconoscimento

In tema di sottrazione internazionale di minori, il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, purché ricorra l’indispensabile presupposto dell’effettivo esercizio, in modo non episodico ma continuo, del diritto di affidamento da parte del richiedente al momento del trasferimento...