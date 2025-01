La Due diligence immobiliare come introduzione al “Preliminare di Compravendita”

I profili tax di una transazione immobiliare, pur rappresentando utili driver nelle determinazioni a contenuto patrimoniale, non possono ritenersi esaustivi delle finalità empiriche presupposte, se non adeguatamente incamerati in una Due Diligencepreordinata alla prevenzione di dinamiche ostative della libertà dei traffici giuridici.

In tal senso, il contratto c.d. “Preliminare” ex art.1351 c.c. e, segnatamente, quello “di Compravendita”, costituendo...