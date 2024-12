La Fimer è stata assegnata a MA Solar Italy Limited: GOP e Luisa Melara & Partners gli studi coinvolti

Luca Jeantet, Leonarda Martino, Federico Roberi, Luisa Melara

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito MA Solar Italy Limited, società controllata dalla MA Corporate Holdings Limited a sua volta controllante di McLaren Applied LTD, con la consulenza di Greybull Capital LLP, nella procedura di gara e successiva aggiudicazione dell’azienda della Fimer S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, specializzata nella produzione e commercializzazione di inverter fotovoltaici, composta dallo stabilimento produttivo di Terranuova Bracciolini (Arezzo) e delle sei controllate estere strategiche (India, Singapore, Taiwan, Turchia, USA e Australia), con conservazione di 263 posti di lavoro e dell’attività produttiva in Toscana.

MA Solar Italy Limited e MA Corporate Holdings Limited sono state assistite dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team multidisciplinare coordinato dal partner Luca Jeantet, e composto dalla counsel Leonarda Martino e dall’associate Federico Roberi per i profili restructuring, dalla partner Eva Cruellas Sada e dall’associate Giacomo Dalla Valentina per i profili antitrust, dal partner Fabio Baglivo per i profili Golden Power e dagli associate Alessandro Meringolo e Beatrice Orestano per i profili di legge inglese.

KPMG Advisory S.p.A., con un team coordinato dal partner Marco Brugola, coadiuvato dal senior manager Lorenzo Pennacchio e dall’assistant manager Matteo Felline, ha prestato assistenza nella predisposizione del piano industriale.

Lo studio legale Luisa Melara & Partners Law Firm ha assistito la Fimer S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, rappresentata dai Commissari Straordinari, dott. Maurizio Ascione Ciccarelli, dott. Eugenio D’Amico e dott. Gerardo Losito, nell’ambito di tutte le fasi della procedura competitiva di cessione del Complesso Aziendale della Fimer e delle partecipate estere con un team multidisciplinare coordinato dal partner Luisa Melara.