La fiscalità degli avvocati: a Roma evento con il Vice Ministro dell’economia e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Presentazione della Guida pratica sulla fiscalità forense: dai forfettari alle STA, limiti e opportunità

Il 20 febbraio 2025, presso l’Auditorium della Cassa Forense a Roma, si terrà l’evento “La Fiscalità degli Avvocati: dai forfettari alle STA, limiti e opportunità”, organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) in collaborazione con Cassa Forense.

All’evento sarà presentata la “Guida pratica sulla fiscalità degli avvocati”. La pubblicazione, a cura di UNCAT e della Commissione studi della Cassa, è finalizzata a supportare i legali in materia di fiscalità, deontologia e opportunità di ottimizzazione contributiva.”

L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, tra cui:

- Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia

- Vincenzo Carbone, Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Apriranno i lavori con i loro saluti istituzionali:

- Valter Militi, Presidente di Cassa Forense;

- Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF);

- Carolina Lussana, Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT);

- Accursio Gallo, Segretario dell’Organismo Congressuale Forense (OCF).

Ad introdurre i lavori sarà Francesca Coluzzi, Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense, mentre il dibattito sarà moderato da Gianni Di Matteo, Presidente UNCAT.

FOCUS SUI TEMI CALDI DELLA FISCALITÀ FORENSE

L’evento approfondirà alcuni dei temi più attuali per la professione forense, tra cui

- Regimi fiscali degli avvocati (avv.ti Ida Pansini, Fabiola Del Torchio, Elio Cocorullo)

- Regime IRAP e forme associative e societarie (Raffaella D’Anna, Anita Russo, Daniele Giacalone - Carlo Romano - Angelo Cuva);

- Concordato preventivo biennale e il suo impatto sulla gestione fiscale degli studi legali (avv. Silvia Siccardi);

- Adempimenti previdenziali e obblighi deontologici in materia fiscale (dott.ssa Paola Ilarioni);

- Diritto comparato sulla fiscalità forense, con un focus su best practices internazionali (avv. Barbara Benazzi)

DOVE SEGUIRE L’EVENTO

L’appuntamento, aperto a tutti gli avvocati, si svolgerà in presenza a Roma, presso l’Auditorium Cassa Forense (Via Ennio Quirino Visconti, 6). Per garantire la massima partecipazione, sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming sul canale YouTube di Cassa Forense.