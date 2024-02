La legge 112/2016: il “Dopo di noi” problematiche aperte e prospettive future

La legge n. 112/2016 rappresenta un passo fondamentale, nel panorama normativo italiano, verso l’inclusione e la tutela dei diritti delle persone con grave disabilità, in attuazione non solo dei principi costituzionali, ma anche in attuazione agli articoli 24 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, degli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006.

Approvata con l’obiettivo di garantire un futuro sicuro e dignitoso...