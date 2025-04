LA LEGGE SUL COLLEGIO SINDACALE - LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI - Modificata in maniera integrale la responsabilità concorrente

La legge 14 marzo 2025 n. 35 (in G.U. Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2025), ha riformulato per intero l'art. 2407 secondo comma cod. civ. che nel previgente testo prevedeva la responsabilità concorrente e solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica

La legge 14 marzo 2025 n. 35 (in G.U. Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2025), ha riformulato per intero l'art. 2407 secondo comma cod. civ. che nel previgente testo prevedeva la responsabilità concorrente e solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica; tale norma è stata ora novellata nel senso che "Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con...