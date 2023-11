La maternità surrogata e la trascrizione in Italia dell’atto di nascita di Giulia Sapi

Filiazione - Maternità surrogata - Divieto della pratica in Italia - Art. 12, L. n. 40/2004 - Bambino nato all'estero - Responsabilità genitoriale del minore - Bigenitorialità omosessuale - Trascrizione dell'atto di nascita - Art. 67, L. n. 218/1995 - Riconoscimento del provvedimento canadese - Cass. civ. Sez. Un. n. 12193/2019 - dignità della gestante - Istituto dell'adozione - Tutela dell'ordine pubblico - Corte Cost. n. 22/2021 - Bilanciamento dei diritti del bambino - Rigetto della domanda di riconoscimento Sezioni Unite









La QUESTIONE

È lecita per l’ordinamento italiano la maternità surrogata? È possibile per i genitori di minori nati all’estero per mezzo della surroga di maternità, il riconoscimento in Italia del loro rapporto di filiazione?



La maternità surrogata, anche conosciuta come surrogazione di maternità, gestazione per altri o tecnica dell’utero in affitto, è una forma di procreazione medicalmente assistita che si fonda sull’accordo per cui una donna porta a termine la gestazione per conto di una o più persone...