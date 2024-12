A.GI.FOR. - Associazione Giovanile Forense - presenta il webinar dal titolo

“LA MEDIAZIONE DEMANDATA: UN’OPPORTUNITÀ PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI”.

Il webinar si propone di analizzare la mediazione demandata, quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie che ha assunto un ruolo centrale nel sistema giuridico italiano, grazie al rafforzamento normativo dato all’istituto dalla Riforma Cartabia.

In un contesto in cui il sovraffollamento dei tribunali rappresenta un fattore di lentezza e inefficienza, la mediazione offre una via alternativa per risolvere i conflitti in modo rapido ed economico, garantendo alle parti coinvolte la possibilità di trovare soluzioni condivise sotto la guida di un mediatore imparziale.

La mediazione demandata rappresenta l’ordine del giudice, rivolto alle parti in causa, di esperire il procedimento di mediazione sul presupposto di un preliminare giudizio prognostico di conciliabilità della lite.

Evitare l’improcedibilità della domanda giudiziale, rappresenta un’opportunità per le parti di risolvere la lite con un accordo tra loro avente efficacia esecutiva. L’utilizzo di metodi di risoluzione alternativa delle dispute (ADR), non solo deflaziona il contenzioso civile e commerciale, ma promuove una cultura della conciliazione, favorendo un approccio collaborativo piuttosto che antagonista alla risoluzione dei conflitti. Il webinar si concentrerà sulle prospettive future della mediazione demandata con un focus sulla sua applicazione nei tribunali italiani, evidenziando criticità e benefici.

L’evento avrà luogo il prossimo 11 dicembre dalle 15,30 alle 17,30 in videoconferenza.

Per partecipare al webinar è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE . Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: agifor.cz@gmail.com

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA