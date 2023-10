La meritevolezza di tutela dei contratti derivati nell’elaborazione giurisprudenziale

Mark to market, costi impliciti e scenari probabilistici sono gli elementi unitariamente funzionalizzati alla misurabilità dell’alea, dalla cui effettiva sussistenza dipende il positivo esito del giudizio di meritevolezza: si tratta di elementi che devono essere «conosciuti ex ante da entrambe le parti», in quanto soltanto una «completa comprensione del funzionamento e dell’effettivo rischio delle operazioni stipulate» consente all’investitore l’assunzione di «scelte razionali» (Corte App. Perugia, sentenza del 19-6-2023).