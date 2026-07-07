Sulla (duplice) questione della natura giuridica (privatistica o pubblicistica) delle società in house e della loro eventuale assimilazione alla Pubblica Amministrazione è di recente intervenuto il Giudice delle leggi, il quale ha - incidentalmente - chiarito che «le società in house non sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni o tra le articolazioni di queste, pur sussistendo ambiti nei quali il legislatore assoggetta l’ente societario al regime dell’ente pubblico» (Corte cost., 11-6-2026...

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