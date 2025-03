La nozione di luogo di privata dimora ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen.

Furto - Art. 624 bis cp - Domicilio - Nozione di luogo di privata dimora - Indici di riferimento.

Gli indici ai quali ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono tre: “a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che...