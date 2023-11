La nullità delle fideiussioni specifiche per violazione della normativa antitrust di Alessandra De Benedittis*

Ancora oggi è in discussione la portata applicativa del provvedimento del 2005 della Banca d’Italia - che dichiarò la natura anticoncorrenziale di alcune clausole contenute nello schema contrattuale predisposto dall’ABI nel 2003 per le fideiussioni omnibus – con riguardo, in particolare, alla fideiussione specifica

Considerevole è stato il contenzioso che si è sviluppato, negli ultimi anni, attorno al tema della nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa a tutela della concorrenza.



Tutto ebbe inizio nel 2005 allorché Banca d’Italia, che all’epoca rivestiva il ruolo di Autorità Garante in materia di concorrenza tra banche, dichiarò la natura anticoncorrenziale di alcune clausole contenute nello schema contrattuale predisposto dall’ABI nel 2003 per le fideiussioni omnibus.



L’anticoncorrenzialità...