La partecipazione alle procedure d'appalto pubblico delle imprese in concordato preventivo di Rossana Mininno

la QUESTIONE

Un'impresa in concordato preventivo è legittimata a partecipare alle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici? In caso di risposta affermativa, la partecipazione è subordinata all'autorizzazione del Giudice e/o ad altri presupposti condizionanti? L'omologazione del concordato preventivo comporta una differente regolamentazione della partecipazione dell'impresa alla gara pubblica?



In data 15 luglio 2022, dopo svariati rinvii, è entrato in vigore il decreto legislativo 12 gennaio...