La pensione di reversibilità spettante a un genitore non è trasmissibile agli eredi

La pensione di reversibilità spettante ad un genitore non può essere ulteriormente attribuita ai superstiti di quest’ultimo. Se così non fosse, si innescherebbe una catena potenzialmente infinita, poiché il diritto dei superstiti alla reversibilità è un diritto che spetta a ciascuno di essi, in ragione dei propri rapporti col defunto titolare di pensione diretta ed in relazione alle condizioni in cui si trovano alla morte di questi, senza che sia in alcun modo prevista l’ulteriore trasmissibilità...

