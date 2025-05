La responsabilità dell’Asl non deve legittimare l’ingiustificato arricchimento del danneggiato

Il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso oltre che nel senso che al danneggiato va riconosciuto tutto quanto è suo diritto conseguire, anche in quello della illegittimità di un ingiustificato arricchimento. La Cassazione, infatti, con ordinanza n. 11287/25, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “Il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso, nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi