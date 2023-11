La responsabilità degli enti a venti anni dal decreto 231: aspettative e realtà

L’evento promosso dalla Camera Penale di Fermo avrà luogo il prossimo 24 novembre a partire dalle 15,30 presso la sala convegno dell’Hotel Parco dei Principi di Grottammare (AP)











Avrà luogo il prossimo 24 novembre a partire dalle 15,30 presso la sala convegno dell'Hotel Parco dei Principi di Grottammare (AP), il convegno dal titolo:

“LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI A VENTI ANNI DAL DECRETO 231: ASPETTATIVE E REALTÀ”





L’evento è organizzato dalla Camera Penale di Fermo, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Fermo, l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, la Camera Penale di Ascoli Piceno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Fermo e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno .



Il Prof. Carlo Piergallini, Ordinario di Diritto Penale dell’Università degli Studi di Macerarata, farà una disanima della realtà odierna a vent’anni dall’introduzione del Decreto 231, che pone una responsabilità amministrativa e penale in corrispondenza di determinati reati commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi mandatari.

Proverà quindi ad indagare quali siano le aspettative future riguardo a questo importante provvedimento.



Al termine del convegno sarà presentato il corso di perfezionamento “Compliance aziendale e prevenzione del rischio–reato negli enti collettivi” organizzato dall’Università di Macerata.



L’evento è valido per la formazione continua degli Avvocati per n. 3 c.f.p. in materia ordinaria riconosciuti dai COA di Ascoli Piceno e di Fermo e dei Dottori Commercialisti per n- 3 c.f.p riconosciuti dall’ODCEC di Fermo.

Per maggiori informazioni scrivere a info@camerapenalefermo.it

