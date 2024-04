La riforma in appello della sentenza assolutoria

Impugnazioni penali - Riforma in pejus della sentenza di primo grado - Condanna dell’imputato assolto in primo grado - Obbligo di motivazioni idonee e rafforzate.

Nel giudizio di appello, il giudice, ove proceda alla condanna, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, in riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado, è tenuto ad uno “standard” argomentativo più elevato, in grado di superare il principio del ragionevole dubbio e la presunzione di innocenza.

