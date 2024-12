L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo “LA RIFORMA NORDIO”.

La Riforma Nordio che modifica il Codice penale, il Codice di procedura penale e il Codice dell’ordinamento militare, ha sicuramente un impatto molto rilevante sull’ordinamento giudiziario. Durante il webinar si affronteranno quindi le tematiche e i nodi delle disposizioni della nuova legge, tanto in ambito penale, quanto nei suoi aspetti processuali.

L’evento avrà luogo il prossimo 20 gennaio dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: federica.federici@nuovefrontierediritto.it

