La scala formazione e il circolo carlo rosselli commemorano Giacomo Matteotti in occasione del centenario del suo assassinio

In occasione della commemorazione del centesimo anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, La Scala Formazione, con la sua TooGood Society e con il supporto del Circolo Carlo Rosselli, organizza martedì 18 giugno alle ore 18:00, presso l’Auditorium Piero Calamandrei in Via Correggio n. 43 a Milano, l’evento «Giacomo Matteotti “Ognuno di voi ne è testimone”».

L’iniziativa, gratuita e aperta al pubblico, proporrà la messa in scena di una lettura e interpretazione dell’ultimo discorso pronunciato dal deputato socialista alla Camera dei Deputati il 30 maggio 1924, pochi giorni prima della sua morte, in cui denunciava le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile precedente. Per ricordare questo momento fondamentale per la storia democratica del nostro Paese, sarà organizzata una performance artistica che vedrà una recita del testo integrale, accompagnata da contenuti audio-video d’archivio, musica dal vivo e da una video intervista alla partigiana Laura Wronowski, nipote del deputato.

Lo spettacolo, creato e diretto da Dario Leone, interpretato da Dario Leone ed Enrico Pittaluga, con scenografie e luci di Massimo Guerci e musiche di Sara Calvanelli, sarà introdotto dal Prof. Giovanni Scirocco, docente di storia contemporanea dell’Università di Bergamo.

“Siamo orgogliosi di dare vita a questo evento, forse unico in tutta Milano, per celebrare la memoria di Giacomo Matteotti, un simbolo di coraggio e democrazia nella storia del nostro Paese. Quest’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’impegno del nostro Studio nel promuovere la cultura e l’arte, valori fondamentali in cui investiamo con la volontà di sensibilizzare e contribuire ad un futuro migliore. Attraverso i nostri progetti, vogliamo creare un’atmosfera di condivisione e crescita culturale per stimolare i nostri clienti, amici, collaboratori, e tutta la comunità che ci circonda, a migliorarsi costantemente, sia come cittadini che come persone” ha commentato Giuseppe La Scala, Senior Partner di La Scala Società tra Avvocati.

Per prendere parte all’evento, gratuitamente, si rinvia al seguente link