LA SETTIMANA NELLE CORTI - Autostrade risarcisce il sinistro mortale per assenza guardrail vicino la scarpata

Minori, senza ritorno il sì all'eredità con beneficio di inventario. Non obbliga a un nuovo dibattimento l'appello della parte civile contro l'assoluzione. Danno alla chance, niente indennizzo se basta la condanna alla riedizione della decisione. Corte Ue, borse Erasmus+ fuori dal calcolo dell'imposta sul reddito dei genitori. Corte Ue, borse Erasmus+ fuori dal calcolo dell'imposta sul reddito dei genitori. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici

Autostrade per l'Italia risponde, insieme all'assicurazione del veicolo, degli esiti infausti di un tamponamento che ha portato l'auto speronata a cadere nella scarpata adiacente la strada non protetta da un guardrail (Corte di cassazione, ordinanza n. 882/2025).

Minori, senza ritorno il sì all'eredità con beneficio di inventario

L'accettazione col beneficio d'inventario per conto di un soggetto incapace non è considerabile alla stregua di un'accettazione risolutivamente condizionata al fatto che, acquisita la capacità legale, il soggetto in questione non formuli ...