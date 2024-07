LA SETTIMANA NELLE CORTI - L'istituto di credito è responsabile se paga a un Iban sbagliato dall'utente

Banca responsabile per il pagamento dovuto all'Iban sbagliato dall'utente. L'ufficio postale deve fare particolare attenzione al beneficiario dell'assegno bancario. Tenuità del fatto esclusa nel riciclaggio. Balneari, no della Consulta a proroga delle domande fino al 30 aprile 2023 in Sicilia. Ilva, produzione da sospendere se genera rischi per la salute umana. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici nazionali e comunitari.