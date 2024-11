LA SETTIMANA NELLE CORTI - Matrimonio "per prova", nessun ristoro se l'altro coniuge contava sulla stabilità

No alla revocazione per gli errori giuridici e di giudizio. Niente risarcimento nel matrimonio "per prova" anche se l'altro coniuge contava sulla stabilità. Bancarotta la restituzione ai soci delle somme per l'aumento di capitale. Deposito cartaceo, il Gip non può sindacare il malfunzionamento del sistema informatico. Spesa sanitaria, strutture accreditate e funzioni "non tariffabili". Corte Ue: partiti politici nazionali aperti a tutti i cittadini europei residenti nello Stato. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici nazionali ed europei