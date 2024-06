LA SETTIMANA NELLE CORTI - Repêchage, per i licenziandi no alla formazione del datore

Per i docenti a termine ferie non fruite da pagare; sorveglianza speciale valida anche se l'imputato non firma il "verbale di domicilio"; le Circolari interne non vincolano gli uffici che però devono dotare gli atti di motivazione "forte; lo status di rifugiato riconosciuto da uno Stato membro impedisce l'estradizione: sono queste le questioni oggetto di attenzione delle Corti