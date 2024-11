LA SETTIMANA NELLE CORTI - Risoluzione del contratto presupposto, la Cassazione fa chiarezza sugli effetti

Risoluzione del contratto presupposto, l'effetto sui terzi decorre dall'inadempimento. Privacy, il verbale di contestazione è ingiunzione se il procedimento pendeva il 19 settembre 2018. Etilometro, per opporsi al risultato del test vanno dimostrati vizi ed errori dello strumento. Finanziamenti pubblici: la Pec inviata con un solo secondo di ritardo può costare la perdita dell'agevolazione. Tribunale Ue: il bollino blu della banana Chiquita non è marchio europeo. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici nazionali ed europei