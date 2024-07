LA SORTE DELLA PROCURA GENERALE - I dubbi in caso di procura generalerilasciata a soggetto nominato Ads

In questa parte del dossier vengono in evidenza questioni di difficile soluzione - ma che nella realtà ben possono concretizzarsi - come le conseguenze che derivano dall’amministrazione di sostegno sulle prerogative del beneficiario che partecipi a una compagine societaria o addirittura la gestisca. Non facile il momento di sintesi sui limiti di amministrazione del patrimonio proprio, in caso di Ads, e quelli che conseguono sulla possibilità di continuare ad amministrare il patrimonio altrui. Stessa complessità riveste l’interrogativo sulla sorte di un’eventuale procura generale già rilasciata dal beneficiario di Ads proprio al soggetto poi nominato amministratore dal giudice tutelare