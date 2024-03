La “Thought Leadership” al servizio degli studi legali

Potresti chiederti se sia necessario essere considerati un esperto nel proprio settore. Il fatto è che i grandi avvocati tendono ad essere anche grandi thought leader. Essere thought leader è particolarmente importante per gli avvocati perché essere visti come una fonte affidabile di conoscenza è un fattore chiave di differenziazione.

Cos’è la Thought Leadership?

Il termine “ leadership di pensiero ” si riferisce a un tipo di content marketing utilizzato per costruire credibilità per professionisti o managing partner all’interno di uno studio legale. L’obiettivo generale della thought leadership è essere riconosciuti come esperti nel proprio campo. Vuoi essere visto come la risorsa di riferimento nella tua area di attività? Per diventare leader di pensiero, gli avvocati dovrebbero concentrarsi sulla creazione e promozione di contenuti informativi e preziosi, diventare attivi nelle community associate alle loro aree di attività. Uno dei principali canali per farlo sono i social media.

La thought leadership è più efficace se riesci a posizionarti come una risorsa in grado di fornire valore e consigli al tuo pubblico. Così, quando qualcuno cercherà servizi legali in futuro, si rivolgerà prima a te. Avranno già fiducia in te e ti vedranno come una persona informata sulla materia, quindi sarai la prima scelta quando avranno bisogno dei servizi che offri.

Prima di immergerti nella creazione della tua thought leadership, considera quanto segue:

Ricerca il Tuo Pubblico (e continua ad imparare da di loro)

La thought leadership efficace inizia dai tuoi clienti. Cosa motiva il tuo pubblico? Quali sono le loro principali sfide? Quali domande sono probabili che facciano durante il processo? Conduci ricerche attraverso i tuoi canali digitali, effettua interviste ai clienti, parla con il tuo team di vendita delle loro esperienze, ecc. Assicurati di valutare queste informazioni nel tempo, poiché potrebbero evolversi. Le domande che ricevi cambiano di anno in anno? Dovrai sapere cosa sta cambiando per poter indirizzare le informazioni più accurate e rilevanti.

Interagisci sui Social Media

I social media possono essere un potente canale per far crescere la reputazione del tuo studio legale e la tua credibilità come avvocato. È importante essere attivi e impegnati con le tue community di settore online. Partecipa a conversazioni pertinenti su eventi di settore, aggiornamenti e tendenze. Una volta che sei stato attivo nei gruppi online, puoi promuovere la tua thought leadership in modo più organico.

Crea una Varietà di Contenuti e Pubblicali su Più Canali

La thought leadership per gli avvocati comporta molto più che semplicemente postare sul tuo blog. Richiede di essere attivi sui social media, pubblicare post ospiti su altri siti e parlare a eventi, podcast e altro ancora. Varia le cose con media proprietari e fonti di media esterne. Punta ad avere una miscela di contenuti scritti, video e audio che puoi pubblicare e promuovere attraverso vari canali. Il tuo obiettivo è avere la thought leadership disponibile ovunque possa essere presente il tuo pubblico.

Impara Cosa Sta Facendo la Tua Concorrenza

Probabilmente ci sono alcuni avvocati nel tuo ambito che sono già visti come thought leader. Esamina i loro contenuti, vedi cosa stanno facendo e prendi nota di cose come la frequenza dei loro post. Non copiare, ma non avere paura di trarre ispirazione. Allo stesso modo, se vedi alcune lacune, quegli argomenti potrebbero essere buone aree da esplorare con i tuoi contenuti.

Sviluppa Contenuti Veramente di Valore

Questo è il principio base di tutti i contenuti online. Per dimostrare che sei un esperto, devi produrre contenuti che parlino in modo intelligente di questioni specifiche che interessano il tuo pubblico. Concentrati sull’esplorare un’area alla volta e approfondisci l’argomento per fornire vere intuizioni.

Sii Autentico

Ricorda che i contenuti eccessivamente promozionali non si connetteranno mai veramente con il tuo pubblico. Inoltre, se crei contenuti con l’unico obiettivo di fare marketing, probabilmente infastidirai il tuo pubblico. Concentrati sul fornire contenuti genuini e un riflesso organico di te come avvocato e dei servizi del tuo studio legale. Dovresti anche assicurarti che i tuoi contenuti siano comprensibili ai lettori evitando il legalese, offrano una vera prospettiva e siano supportati da ricerche che possano aiutare il tuo pubblico a formarsi un’opinione.

Strategia di thought leadership

Ci sono molte forme di thought leadership per avvocati, che vanno dalle opportunità di parlare in pubblico a blog, a ebook. Tattiche come eventi e conferenze, webinar, blog, podcast, ebook, video, post ospiti, pubblicazioni sui social media e impegno sui social media rientrano tutti sotto l’ombrello della leadership di pensiero. Quindi, come sai cosa è meglio per te come avvocato?

Dovrai fare affidamento su una combinazione di ricerca di parole chiave e ricerca di settore. Se hai dedicato del tempo a ricercare il tuo pubblico, allora avrai una buona idea di cosa le persone stanno chiedendo. Puoi anche guardare alle notizie di settore rilevanti. C’è qualcosa di urgente che sta accadendo che le persone sono propense a ricercare? Qualsiasi di queste aree è un buon punto di partenza per creare nuovi contenuti.

La thought leadership è una strategia davvero efficace per costruire la tua reputazione come avvocato e acquisire nuovi clienti. Dimostrare la tua competenza mentre raggiungi un pubblico più ampio e nutri relazioni sono i principali vantaggi della thought leadership per avvocati. Fai la tua ricerca, segui le best practice che abbiamo elencato qui, e poi usa tutti i passaggi per sviluppare una strategia a cui puoi dedicarti: la costanza ti ripagherà!

*A cura di Valeria Cavallo, Marketing & Communication Manager Deloitte Legal