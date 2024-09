Latham & Watkins assiste Gamma Intermediate nella vendita di 15 milioni di azioni ordinarie di Lottomatica Group S.p.A

Antonio Coletti, Guido Bartolomei

Latham & Watkins ha assistito Gamma Intermediate S.à r.l., società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Management IX, L.P., nella vendita tramite un processo di accelerated bookbuilding di 15 milioni di azioni ordinarie di Lottomatica Group S.p.A. al prezzo di €11,10 per azione, per un corrispettivo complessivo di circa €166,5 milioni.

Latham & Watkins ha agito con un team composto da Antonio Coletti (in foto a sinistra), Guido Bartolomei (in foto a destra) e Leonardo Antonio Fossatelli e, per gli aspetti US, da Ryan Benedict e Irene Pistotnik.

Barclays Bank PLC e Deutsche Bank AG hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners