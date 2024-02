Latham & Watkins e Ashurst nella partnership tra D-Marin e il gruppo Cozzi Parodi per due porti turistici in Liguria

Il gruppo D-Marin, fornitore di servizi premium per lo sviluppo e la gestione di porti turistici, e il gruppo Cozzi Parodi, leader nelle costruzioni edili e nella gestione di impianti turistico-ricettivi, hanno annunciato la loro partnership per la gestione da parte di D-Marin dei porti turistici liguri di Marina degli Aregai e Marina di San Lorenzo.

L’operazione consente a D-Marin di aggiungere due nuovi porti turistici alla rete integrata di porti di lusso in Italia.

D-Marin è stata assista da Latham & Watkins con un team composto dai partner Antonio Coletti e Giovanni Sandicchi e dagli associate Marco Martino, Martina Ferraris, Margherita Girardi e Eugenia Pavan per gli aspetti di diritto societario, dal partner Cesare Milani e dagli associate Edoardo Cassinelli e Giulio Catalani per gli aspetti di diritto amministrativo, dalle associate Simona di Marcantonio e Alice De Vita per gli aspetti finance. Lo studio legale Proia & Partners, con il partner Giorgio Pocobelli e gli associate Gianluca Liguori e Silvia Leggeri, ha assistito D-Marin per gli aspetti di diritto del lavoro, mentre lo studio Jacobacci e Associati, con la partner Francesca Bego Ghina ha seguito gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale.

PwC ha assistito D-Marin per gli aspetti fiscali e finanziari relativi alla struttura dell’operazione e alla due diligence, con un team composto dal partner Nicola Broggi, e dai director Nicola Cameli e Melisa Tuncer.

Il gruppo Cozzi Parodi è stato assistito, per gli aspetti legali, da Ashurst, con un team composto dal partner Paolo Manganelli, dalla senior associate Anna Giulia Chiarugi e dall’associate Giada Cristiano e, per gli aspetti finanziari e fiscali relativi alla struttura dell’operazione e alla due diligence, dallo Studio Dondona, con i partner Alessandro Scanavino e Luca Asvisio.