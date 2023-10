Latham & Watkins, Maisto e Associati, e Gattai, Minoli, Partners nell’emissione obbligazionaria Senior Secured da €195 Milioni di TeamSystem S.p.A.









TeamSystem S.p.A., uno tra i principali fornitori di soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ha annunciato di aver concluso con successo l’emissione e il collocamento privato di titoli obbligazionari senior garantiti a tasso variabile da €195 milioni con scadenza nel 2030.



Latham & Watkins ha assistito TeamSystem ed il suo sponsor Hellman & Friedman nell’emissione e nel collocamento privato dei titoli con un team guidato dai partner corporate Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi con gli associate Michele Vangelisti ed Edoardo Picchi, per i profili di diritto americano. Il partner Antongiulio Scialpi con gli associate Eleonora Baggiani, Alessandro Bertolazzi e Nicola Dall’Acqua hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano, mentre il partner Antonio Coletti con l’associate Marco Bonasso e Leonardo Fossatelli hanno seguito i profili corporate di diritto italiano.



Maisto e Associati ha assistito TeamSystem per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dal partner Mauro Messi e dal senior associate Francesco Semonella.



Gattai, Minoli, Partners ha assistito i sottoscrittori del prestito obbligazionario con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal senior associate Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Alessia Abate per i profili di diritto italiano e dal partner Cristiano Garbarini e dalla senior associate Valentina Buzzi per i profili di diritto tributario.