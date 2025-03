Lavoro di pubblica utilità: firmata la convenzione nazionale

E’ stata siglata nei giorni scorsi la Convenzione nazionale tra il ministero della Giustizia e quello della Difesa per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti. Lo rende noto via Arenula inviando il testo della convenzione al Consiglio Nazionale Forense per richiedere la collaborazione per la diffusione della stessa presso gli Ordini degli avvocati di tutta Italia.

LPU e messa alla prova

Nella convenzione è riepilogato, innanzitutto, il quadro normativo...