LCA con Ethica Global Investments S.r.l. nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Servizi e Seta S.r.l.

Si è completata l’operazione di acquisizione di una quota pari a circa il 75% del capitale sociale di Servizi e Seta S.r.l. – società attiva nella produzione e commercializzazione di filati in seta pura e misti con fibre nobili, lino puro e misti con fibre naturali, oltre a lana e filati in misto lana lavorati con procedimento semi-cardato superfine – da parte di Ethica Global Investments S.p.A. (EGI) per il tramite di Filidarte S.r.l., anch’essa attiva settore della produzione e commercializzazione di filati.

EGI è una holding di partecipazioni industriali che ha l’obiettivo di investire in PMI ad alto potenziale per supportarne la crescita.

Per EGI l’operazione è stata seguita da Ruggero Jenna e Alice Barberini, unitamente a LCA Studio Legale, con un team composto da Roberto de Bonis, Sara Consoli e Federica Marzachì.

Nell’ambito dell’Operazione, i venditori, tra cui Alberto Enoch, manager di Servizi e Seta, hanno reinvestito parte del prezzo incassato in relazione alla compravendita della rispettiva quota nel capitale sociale dell’acquirente Filidarte S.r.l.

L’acquisizione si inserisce in un più ampio progetto strategico che, attraverso l’integrazione di Lanificio dell’Olivo S.p.A. e Manifattura Sesia S.r.l., ha portato Filidarte S.r.l. a capo di un gruppo di aziende specializzate nella produzione e commercializzazione di tessuti e filati.

I venditori sono stati assistiti da IPG Law Firm, con un team composto da Marco Pistis, Ludovico Viganotti, Isabelle Roccazzella e Chiara Groppo e dall’advisor Luca Bernasconi di ApicAll S.p.A.