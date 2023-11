LCA con il gruppo francese Aktid nell’acquisizione di Italproget S.r.l.

LCA Studio Legale ha assistito il gruppo Aktid, partecipato dal fondo “Tomorrow” di Initiative & Finance, nella negoziazione ed esecuzione degli accordi per l’acquisizione dell’intero capitale della società italiana Italproget S.r.l., società attiva nel settore dell’economia circolare e specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano e su misura per la trasformazione di rifiuti in nuove risorse e in nuova materia prima. Nel contesto dell’operazione, LCA ha prestato assistenza anche per la definizione degli accordi relativi al reinvestimento nell’iniziativa del gruppo Aktid da parte del top management di Italproget, nella persona dell’amministratore delegato Marco Crociani.



LCA Studio Legale ha operato con un team multidisciplinare guidato da Edoardo Calcaterra e composto da Stefano Giannone Codiglione, Olivier Macquet e Gaia Angelini per gli aspetti societari e di M&A, Davide Valli e Giancarlo Aiello per gli aspetti bancari, Roberto Pellizzari e Thomas Yang per gli aspetti fiscali, Ranieri Romani e Zuleika Palma per gli aspetti giuslavoristici e Leonardo De Vecchi per gli aspetti amministrativi.



Il Gruppo Aktid è stato assistito da Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP per la negoziazione degli accordi con le banche francesi, a loro volta assistite da De Pardieu Brocas Maffei A.A..R.P.I. e da Pedersoli Studio Legale - con un team composto dall’equity partner Maura Magioncalda, dalla partner Consuelo Citterio, dall’associate Enrico Morolli e da Lisa Marangon - consulenti delle banche rispettivamente su aspetti di diritto francese ed italiano.



Con questa operazione il Gruppo Aktid consolida la propria posizione di mercato espandendo la propria attività all’interno del territorio italiano.