LCA nel progetto CityWave , la «torre orizzontale» di Citylife

Carmen Leo









È in arrivo la «torre orizzontale» di Citylife a Milano. Lo scorso luglio è stato sottoscritto il contratto di appalto tra Citylife S.p.A. controllata del Gruppo Generali e due eccellenze dell’imprenditoria edile italiana costituite in A.T.I. tra Colombo Costruzioni s.p.a. CMB soc. coop, per la realizzazione del quarto edificio iconico “The Wave” a completamento del progetto di riqualificazione dell’area Citylife, denominato “CityWave” in assonanza con la sua forma a onda, progettata secondo i migliori standard di sostenibilità ambientale e interamente alimentato da energia fotovoltaica.



Le società, che si sono aggiudicate la costruzione della sinuosa architettura, dovranno completare la realizzazione dell’edificio in tempi strettissimi, che anche per la sua particolare forma comporta un elevato grado di complessità tecnica e realizzativa.



LCA Studio Legale con la Partner avv. Carmen Leo ha assistito le società costruttrici nella negoziazione e redazione della contrattualistica della complessa operazione immobiliare.