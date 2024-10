LCA con Soges Group S.p.A. nel perfezionamento dell’acquisto dell’azienda alberghiera Park Hotel Chianti

Daniele Ferrone, Mario Niggeler

Soges Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio operante attraverso il proprio marchio Place of Charme, ha perfezionato l’acquisto dell’azienda alberghiera “Park Hotel Chianti”, già in suo godimento e gestione in forza di precedente accordo di rent to buy.

LCA Studio Legale ha assistito l’acquirente con un team guidato dal partner Andrea Messuti, coadiuvato, per gli aspetti societari e contrattuali, dal managing associate Daniele Ferrone e dal senior associate Mario Niggeler, e, per i profili amministrativistici e di edilizia-urbanistica, dalla partner Benedetta Mussini e dalla associate Valentina Brovedani.

La Dott.ssa Bianca Nannucci ha assistito Soges Group in relazione alle tematiche fiscali legate all’operazione.

La parte venditrice è stata assistita dal Dott. Francesco Romiti, commercialista in Firenze, per quanto attiene agli aspetti contrattuali e per i profili fiscali.

Gli aspetti notarili e le formalità connesse al trasferimento d’azienda sono stati seguiti dal Notaio Elena Santalucia di Firenze.