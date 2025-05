LCA con Vergani nell’acquisizione di Scarpato LCA Studio Legale, con un team costituito da Daniele Bonvicini, Matteo Montironi, Cecilia Frangini e Ginevra Losi per gli aspetti contrattuali e societari, da Lorenzo Vassalli per i profili giuslavoristici e da Giada Berti per i profili IP, ha assistito Vergani nell’operazione di acquisizione del 100% di Scarpato.