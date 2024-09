LCA con Xenon Fidec per il build up nell’ingegneria ambientale

Benedetto Lonato, Riccardo Massimilla e Virginia Cella

Xenon Fidec Sca Sicav Raif, fondo impact di private equity gestito da Xenon AIFM, che mira a sviluppare un polo italiano di eccellenza nel settore del monitoraggio delle reti idriche e dell’automazione, nonché dei sistemi e servizi di monitoraggio ambientale su aria, acqua e emissioni, ha rilevato il 100% del capitale sociale di Opus Automazione S.p.A, azienda con sede legale in Gavorrano, leader nel settore della progettazione, sviluppo software, automazione di opere, macchine e strumentazioni elettroniche, elettromeccaniche, meccaniche, idrauliche concernenti impianti nei settori civile, terziario, industria, difesa e ambiente (nonché la sua controllata STA S.r.l.) e di TAE Trentina Applicazioni S.r.l., con sede legale a Rovereto, operante nel settore della costruzione e commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche ed elettroacustiche e della ricerca di perdite di acqua e fughe di gas (nonché la sua controllata Hydroskop S.r.l.).

Xenon Fidec - prima di Opus e TAE - ha acquisito nel mese di febbraio anche Orion S.r.l.. Tali società entrano ora a far parte del nuovo gruppo che vede Orion quale capogruppo.

Il gruppo Orion punta ad essere leader nel settore del monitoraggio delle reti idriche e dell’automazione, nonché dei sistemi e servizi di monitoraggio ambientale su aria, acqua e emissioni.

Per gli aspetti legali legati alle acquisizioni di Opus e TAE e alla creazione del gruppo, Xenon Fidec è stato assistito da LCA Studio Legale, con un team coordinato da Benedetto Lonato e Riccardo Massimilla e composto da Virginia Cella e Nicole Meyerhoff per gli aspetti corporate ed M&A oltra ad un team composto da Davide Valli, Luca Liberti e Giancarlo Aiello per il financing.

I venditori, quanto a Opus, per gli aspetti legali sono stati assistiti dallo Studio Rivolta & Tognozzi con un team composto da Stefania Tognozzi mentre la consulenza fiscale e contabile è stata eseguito dal Dott. Francesco Fossi. Quanto a TAE, gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dallo studio Lambertini & Associati con un team coordinato da Debora Cremasco e composto da Alessandro Piconi e Gioia Carrabetta.