LE NOVITÀ - Non necessario l'accordo delle parti per la partecipazione da remoto

Nella relazione ministeriale viene ulteriormente confermato che la scelta della partecipazione da remoto non richiede l'accordo di tutte le parti della procedura considerato che «tale opzione non impone, nei fatti la digitalizzazione dell'intera procedura» e «rappresenta dunque un importantissimo strumento che favorisce in termini effettivi la partecipazione personale alla mediazione e costituisce, pertanto, anche attuazione del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge delega finalizzato all'adozione di disposizioni volte a favorire "la partecipazione personale delle parti" alla mediazione».