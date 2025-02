LE NOVITÀ - Una riforma delle concessioni in linea con le indicazioni europee

Secondo le intenzioni descritte nella relazione illustrativa il disegno di legge in questione persegue dunque l'obiettivo di realizzare un modello di regolazione in linea con la visione europea, allineata alle esigenze del mercato, volta ad assicurare la realizzazione degli investimenti necessari, in grado di prestare un servizio efficiente all'utenza, fondata su un'efficace collaborazione tra la parte pubblica e la parte privata secondo lo schema del partenariato pubblico privato (PPP) di tipo contrattuale