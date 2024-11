L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia presenta il XXXII Congresso di Studio di fiscalità internazionale dal titolo

“LE NUOVE SFIDE E GLI STRUMENTI DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PER COMMERCIALISTI E IMPRENDITORI: PRINCIPI E BILANCIO ESG, TAX CONTROL FRAMEWORK E ADEMPIMENTO COLLABORATIVO”.

L’evento avrà luogo 22 novembre a Rezzato (BS), presso il Villa Fenaroli Palace Hotel, in via Giuseppe Mazzino n. 14.

I lavori apriranno sul tema della Cooperative Compliance e più in generale sull’elemento della compliance come nuovo approccio Fisco – Contribuente.

Si passerà quindi a due tavole rotonde che tratteranno di “Imprese e professionisti al lavoro sui bilanci integrati con la rendicontazione ESG e la compliance (Tax Control Framework, Adempimento collaborativo e 231)” e dell’”Attrazione degli investimenti esteri in Italia”.

Si discuterà quindi di ItalyX e di certificazione delle eccellenze italiani nei processi di internazionalizzazione, nonché di Transfer pricing su beni intangibili, iva e dogane, oltre che di novità sulla residenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche e sul regime degli impatriati e neo-residenti. Si discuterà quindi di donazioni e successioni Transnazionali, di sviluppo estero delle Imprese italiane alla luce del decreto di internazionalizzazione e di stabile organizzazione, con focus sulla permanenza in relazione alla natura dell’attività svolta, considerando l’interpretazione del Commentario OCSE da parte dell’Agenzia.

Nella parte finale dell’evento si discuterà di servizi prestati all’estero, considerando i casi critici di tassazione alla fonte e il riconoscimento del credito d’imposta in Italia. Sarà infine presentato SIMEST, il partner delle imprese che crescono nel mondo, discutendo quindi di sviluppo internazionale delle aziende italiane.

L’evento è accreditato per la formazione professionale continua per 8 crediti per i Commercialisti e per 4 crediti per gli Avvocati.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Tel.. 030 3752348 ǀ mail convegni@odcec.bs.it

Scarica il comunicato stampa

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA