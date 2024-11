LE PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA - Sistemi di intelligenza ad alto rischio, supervisione e progettazione ad hoc

Il fatto di utilizzare norme tecniche per valutare un impatto così rilevate pone dubbi di efficacia e di legittimazione, ma la struttura del regolamento prende spunto dalla normativa prevista per la sicurezza dei prodotti, per cui, anche se gli aspetti critici dell'intelligenza artificiale sono molto diversi e particolarmente delicati, ad oggi dobbiamo affrontare questa nuova tecnologia come fosse una macchina che deve operare offrendo sicurezza nel suo funzionamento.